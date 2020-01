Marchetti: “Inter, serve uno sforzo da Eriksen! Su Vidal…”

Il punto sul mercato dell’Inter con l’esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Luca Marchetti. La situazione di Christian Eriksen, lo stallo per Olivier Giroud ma anche Arturo Vidal e le sliding doors sulle fasce.

MERCATO BOLLENTE – Il mercato dell’Inter è decisamente frizzante in queste ultime ore. Sono tanti i nomi su cui la società nerazzurra è intenzionata a stringere nel breve. Il punto su tutte le trattative con Luca Marchetti, dagli studi di “Sky Sport 24”: «Cosa manca per Victor Moses? Manca che arrivi fisicamente a Londra e poi a Milano. È una trattativa praticamente chiusa, come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore (QUI i dettagli). Serviva solo che il giocatore si mettesse d’accordo sulla rescissione del prestito, in questo modo Moses può andare direttamente a titolo temporaneo all’Inter. Come sottolineato anche da Frank Lampard oggi (QUI le sue parole). L’operazione nasce dalla voglia dell’Inter di rinnovare le proprie fasce. Moses è conosciuto bene da Antonio Conte, ha fatto le migliori stagioni con lui in panchina ed era sempre uno dei più utilizzati. L’unica perplessità riguarda i due recenti infortuni muscolari, ma l’Inter vuole giocatori pronti. Olivier Giroud? Accordo non ancora trovato col Chelsea, inoltre manca che Matteo Politano lasci l’Inter, visto che non è al centro del progetto».

FUTURO – Focus anche sulla pista Parma per Sebastiano Esposito (QUI i dettagli), spuntata fuori nelle ultime ore: «La sua valutazione è indipendente da Giroud, decideranno il calciatore e il club. Se non arriva Giroud deve rimanere per forza, ma a livello economico e di spazio è legato soprattutto a Politano. Bisogna vedere se i rapporti con la Roma si riallacceranno, a sentire Giuseppe Marotta e Gianluca Petrachi (QUI le parole del DS giallorosso) ieri direi di no. Ma nonostante la volontà del calciatore possa essere quella, l’Inter in questa prima fase può ragionare anche su altre destinazioni. La Roma ha bisogno di un calciatore da impiegare in quel ruolo, vedremo».

BOTTI – Obbligata la chiosa finale su Christian Eriksen e Arturo Vidal, obiettivi proibiti dell’Inter: «Tra stasera e domani ci sarà un colloquio tra l’agente del danese e il Tottenham. L’offerta dell’Inter è da 13 milioni più due di bonus, gli Spurs dovranno scendere dalla valutazione di 20. Si dovrà parlare, perché cambiando le cifre del contratto di Eriksen può essere che lui debba contribuire per la buona uscita dell’affare, visto che comunque va ad aumentare il proprio ingaggio. Bisogna risolvere il discorso tra club e calciatore per arrivare ad una conclusione felice. Leonardo Spinazzola? All’Inter non andrà e Vidal quasi certamente resterà al Barcellona».