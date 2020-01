De Marchi: “Politano-Spinazzola difficile da commentare. Sullo scudetto…”

Continua a far discutere lo scambio (non avvenuto) tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Ai microfoni di “TMW Radio”, l’agente FIFA Marco De Marchi espone le sue perplessità, prima di parlare della lotta scudetto.

POCO SIMPATICO – La situazione tra Inter e Roma, che vede Matteo Politano e Leonardo Spinazzola rimasti nelle rispettive squadre, continua a far discutere. Ha provato a parlarne anche Marco De Marchi, ex calciatore e oggi agente FIFA. Queste le sue parole: «Non è stata una pagina simpatica. Non so cosa sia successo, faccio fatica a commentare perché non conosco le dinamiche di questo trasferimento fallito. Poi ci si è messa anche la prestazione di Spinazzola (ride, ndr), che è risultato il migliore in campo. Secondo me è un talento assoluto, non riesco a capire come non riesca a fare il salto di qualità definitivo, perché ha delle doti pazzesche».

CANDIDATURA SERIA – De Marchi parla poi della lotta scudetto, che dopo anni sembra essere più aperta. Ecco il commento dell’ex difensore della Juventus: «Penso che tutti i tifosi abbiano bisogno che anche la Juve non vinca sempre facilmente questi scudetti. Quest’anno sembra che l’Inter sia la candidata a poterle dare fastidio. Il Napoli, abbiamo visto, si è purtroppo sgonfiato. La Lazio sta facendo qualcosa di straordinario».