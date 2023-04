Di Marzio: «Inter, miglior occasione possibile! Critiche al Benfica»

Per l’Inter domani può essere un’occasione per interrompere la serie senza vittorie che dura da cinque settimane, contro un Benfica reduce dalla sua terza sconfitta stagionale. Di Marzio, in collegamento dall’Estadio da Luz per Sky Sport 24, fa sapere che l’ambiente a Lisbona non è entusiasta come si pensava.

IL MOMENTO GIUSTO? – Gianluca Di Marzio è a Lisbona e in Portogallo il clima per le Aguias non è dei migliori: «Negli ultimi tre giorni sono piovute tante critiche al Benfica. Per l’Inter è la miglior occasione possibile per affrontare il Benfica: è in difficoltà. Ha giocato malissimo, ha avuto critiche, mancano Nicolas Otamendi e Alexander Bah, giocherà Gilberto che a Firenze non ha lasciato grandi tracce. Per l’Inter è la grande occasione di ripetere l’impresa qua in Portogallo, dove ha eliminato il Porto. Nelle gare di Champions League e in quelle secche ha tirato fuori il massimo».