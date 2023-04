Bastoni: «Inter, occasione più unica che rara! Dobbiamo giocarcela»

Anche Bastoni sta proseguendo la lunga serie di interviste alla vigilia di Benfica-Inter, andata dei quarti di Champions League. Il numero 95, su Sport Mediaset, è convinto che sia un momento decisivo e che bisognerà affrontarlo come tale.

PARTITA CHIAVE – Così come Simone Inzaghi (vedi articolo), anche Alessandro Bastoni è convinto che in Benfica-Inter possa esserci una riscossa perché il gioco c’è: «È un momento sicuramente non facile in campionato, dal punto di vista dei risultati. Perché invece penso che dal punto di vista dell’atteggiamento, delle occasioni e della mole di gioco che abbiamo creato in queste partite credo che non siamo stati premiati per come dovevamo. Sicuramente dobbiamo tenere il morale alto, è un’occasione più unica che rara: sono dodici anni che l’Inter non arrivava a questo momento, dobbiamo giocarcela bene».

COS’È MANCATO? – Bastoni si sofferma sul fatto che l’Inter non sia stata cinica nell’ultimo periodo: «Sicuramente abbiamo peccato magari di concretezza. Abbiamo avuto tante occasioni, siamo riusciti a concretizzarne poche. Da questo momento si esce con l’unità di squadra, noi ne abbiamo. È il sogno per ogni giocatore venire a giocare una partita così in uno stadio del genere. Dove si risolve la partita? Sicuramente sarà decisa da episodi, loro sono molto forti e molto veloci davanti. Dobbiamo essere compatti per poi ripartire e fargli male».