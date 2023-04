Inter-Benfica, sold out nel ritorno di Champions League! Possibili biglietti residui

Domani si giocherà Benfica-Inter, ma mercoledì 19 sarà la volta del ritorno dei quarti di Champions League al Meazza. Per la sfida di San Siro la società annuncia come ci sia già il tutto esaurito.

SOLD OUT – “ FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti per Inter-Benfica . Un vero record di fidelizzazione, con quasi due terzi dei biglietti acquistati dagli abbonati, a prezzo agevolato. I possessori dell’abbonamento al campionato hanno infatti avuto l’opportunità di confermare il proprio posto e, successivamente, di acquistare altri tagliandi per amici e familiari. Una scelta mirata del Club, che ha voluto premiare la tifoseria più presente e ricordare, a pochi mesi dal lancio della campagna abbonamenti 23-24, il vantaggio di sottoscrivere la tessera stagionale”.

EVENTUALI DISPONIBILITÀ – Per chi volesse assistere a Inter-Benfica al Meazza c’è ancora una possibilità: “Per le eventuali disponibilità residue di biglietti, che dovessero liberarsi a ridosso del match, è possibile iscriversi all’alert Avvisami quando in vendita nella pagina inter.it/tickets. Il Club ricorda infine che l’unico canale ufficiale per acquistare i biglietti è inter.it e sconsiglia pertanto di affidarsi a siti di secondary ticketing, annunci tra privati e siti di compravendita in quanto non garantiscono la validità dei tagliandi offerti”.

Fonte: inter.it