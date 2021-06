Di Marzio – giornalista di ‘Sky Sport’ -, in collegamento su Sky Sport 24, ricorda la trattativa che portò Schick alla Roma dopo lo stop della Juventus a causa delle visite mediche. Un episodio che può far sperare Eriksen e l’Inter

SPERANZA DI RIPARTENZA – La finestra estiva del calciomercato 2017 è stata caratterizzata da una trattativa che si è conclusa nel modo meno atteso. A ricordarlo è Gianluca Di Marzio: «L’Inter era su Patrik Schick a suo tempo! Ricordo bene quell’estate. Su Schick c’era anche il Napoli, oltre alla Juventus. Da lui, peraltro, potrebbe arrivare un buon segnale per Christian Eriksen. Schick aveva avuto un problema al cuore (riscontrato durante le visite mediche con la Juventus, ndr) ma poi è riuscito a tornare in campo senza problemi. Bisogna anche fare i complimenti agli scout della Sampdoria: hanno preso Milan Skriniar pagandolo 4 milioni e Schick 1. Due capolavori». Questo il commento di Di Marzio sull’attaccante ceco, attualmente in forza al Bayer Leverkusen in Bundesliga. Nel 2017 Schick firmò per la Roma, che ha creduto molto nel talento dell’attaccante classe ’96 nonostante i problemi. La speranza di tutti è che con Eriksen possa accadare la stessa cosa.