Barella finisce sulla lista di Ancelotti! Il Real Madrid fa sul serio – Sport

Secondo il periodico spagnolo Sport, Nicolò Barella sarebbe finito sul taccuino di Ancelotti per rinforzare il centrocampo del Real Madrid

REAL SU BARELLA – Carlo Ancelotti ha messo nel mirino Nicolò Barella dell’Inter. Il nuovo allenatore del Real Madrid avrebbe chiesto alla sua società di ingaggiare un centrocampista centrale che gli permetta di far rifiatare Casemiro. Nonostante i limiti di budget, il tecnico vuole più concorrenza in quella posizione chiave del campo.

LA LISTA – Secondo il quotidiano Sport, l’allenatore italiano avrebbe fatto tre nomi: Manuel Locatelli, Kalvin Phillips e l’interista Nicolò Barella. Ancelotti avrebbe chiesto ai blancos di seguire in particolare i suoi due connazionali, ritenendoli i profili migliori per inserirsi nella sua rosa. Il problema del Real Madrid, però, è economico, visto che il budget di mercato dovrebbe essere riservato al francese Kylian Mbappé. Ma Ancelotti vuole qualcuno che possa sostituire Casemiro che negli ultimi due anni non ha mai avuto qualcuno che riuscisse a coprirgli le spalle. Il giovane Antonio Blanco potrebbe essere un’opzione più comoda ed economica. Oppure, potrebbe essere adattato il neo acquisto David Alaba. Barella però è uno degli intoccabili dell’Inter, difficile che la trattativa possa decollare.

Fonte: Sport.es