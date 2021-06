Eriksen, ecco la data per le dimissioni dall’ospedale. Lukaku in visita domani?

Aggiornamenti sulle condizioni di Christian Eriksen, che tra domani e dopodomani dovrebbe essere dimesso dall’ospedale di Copenaghen in cui è ricoverato. Lukaku potrebbe andare a trovarlo domani, in occasione della sfida tra Danimarca e Belgio

OTTIMISMO – Dopo la grande paura, ha vinto la speranza per Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembra essersi ristabilito dopo il malore e, dall’ospedale di Copenaghen in cui è ricoverato, ha postato una foto che ha tranquillizzato (nuovamente) tutti.

CHIAREZZA – Il giornalista di “Sky Sport” Andrea Paventi riporta che «Eriksen sta affrontando tanti esami. Al momento tutti stanno dando esito negativo. Questo è un buon segnale, in linea generale, lo è meno per i medici che devono indagare le cause del malore. La notizia è che certamente Eriksen non verrà dimesso oggi dall’ospedale, e probabilmente neanche domani».

FAMIGLIA – Nei prossimi giorni, Eriksen potrebbe ricevere diverse visite. Giuseppe Marotta e Piero Volpi, il medico dell’Inter, attendono che torni a casa per incontrarlo di persona. Mentre Romelu Lukaku, che giovedì affronterà la Danimarca con il suo Belgio, secondo Andrea Paventi potrebbe sfruttare l’occasione per recarsi in visita in ospedale, dal suo compagno, già nella giornata di domani.