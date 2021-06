L’Inter ha la necessità di cedere un big entro giugno per poter rinvigorire le casse e potersi buttare su qualche nome in entrata. Come riporta Sugoni di ‘Sky Sport’, l’indiziato numero uno resta sempre Hakimi, nonostante l’interesse spagnolo per Lautaro Martinez

FUTURO LAUTARO MARTINEZ − Sulla questione mercato in casa Inter si è espresso il giornalista Alessandro Sugoni su Sky Sport 24: «La volontà è quella di trattenere Lautaro Martinez. Entro giugno l’Inter deve cedere e l’indiziato numero uno resta Achraf Hakimi. Quanto al Toro, c’è la stima dell’Atletico Madrid ma la volontà nerazzurra è quella di trattenerlo. L’Inter lavora anche per altre cessioni meno importanti, come quella di Joao Mario e Radja Nainggolan. Vediamo se sarà necessario cedere più di un big. L’Inter chiede tanto e, quindi, anche le altre squadre potrebbero fare fatica a soddisfare le richieste nerazzurre». Questo il punto di Sugoni, che conferma la versione mattutina (vedi articolo).