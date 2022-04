Di Marzio: «Contatto Lukaku-Inter? Non credo. Tante situazioni da capire»

Venerdì l’Inter vola a Spezia per affrontare la squadra di Thiago Motta e continuare a correre verso lo scudetto. Intervenuto intanto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione di Romelu Lukaku e l’Inter.

CONTATTO – L’Inter venerdì è attesa da un match complicato contro lo Spezia. Intanto però, il ritorno di Lukaku a Milano infiamma i tifosi nerazzurri. Ecco come stanno le cose secondo Gianluca Di Marzio. «Se c’è mai stato un contatto Lukaku-Inter? Ci sono contatti e contatti. Essendo andato via da pochi mesi avrà mantenuto ottimi rapporti con l’Inter. Ricordiamo l’impegno con Inzaghi di rimanere e impegnarsi con l’Inter. Da qui a dire che ci sia stato un contatto per ritornare non credo, anche perché l’affronterebbe l’agente del giocatore. Non credo poi che in questo momento che Lukakupossa fare una cosa simile al Chelsea. Aspetterà la fine della stagione, capire chi sarà la nuova proprietà del Chelsea e poi rifletterà sul futuro. L’ingaggio alto però rende impensabile un suo ritorno in Italia».