Di Lorenzo avvisa: «Scudetto? Abbiamo ancora fame! Tanti punti dall’Inter…»

Di Lorenzo in una lunga intervista concessa al collega Antonio Giordano sul Corriere dello Sport è tornato a parlare della conquista dello scudetto con il Napoli, e di alcune sfide importanti come quelle contro l’Inter per la lotta scudetto e non solo.

LOTTA SCUDETTO – Giovanni Di Lorenzo ha parlato così degli obiettivi del Napoli dopo la vittoria dello scudetto: «Io quasi non ci credo, però è successo e mi sono goduto tutto. Un campionato stradominato vuol dire che lo hai meritato. E non penso possa dirsi che siamo stati fortunati: siamo stati i più bravi. Gara dove abbiamo capito di essere campioni d’Italia? Dopo il 2-1 con la Roma al Maradona, vinta in prossimità del 90’. Potevamo accontentarci, fare di calcolo, invece abbiamo voluto quei tre punti e ci siamo ritrovati con l’Inter a tredici. Non erano tantissimi, non erano pochissimi, anche se eravamo alla fine di gennaio. Adesso tutto si azzera, sappiamo che anche le altre squadre si rinforzeranno, ma noi siamo quelli di due mesi fa: abbiamo fame».