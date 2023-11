Di Gennaro: «Juventus-Inter, nessuno cercava vittoria! Ritmi non alti»

Juventus-Inter è finita 1-1. Un punto ciascuno che mantiene intatti gli equilibri in vetta la classifica. Secondo Antonio Di Gennaro però le due squadre si sono accontentate dei pari

PARI – L’analisi di Di Gennaro a TMW Radio: «Juventus-Inter? È stato un secondo tempo noioso dove nessuno ha cercato la vittoria. È un’occasione persa dell’Inter, ma rimangono sempre in una posizione importante, soprattutto i nerazzurri, Mi aspettavo però qualcosa di più. È’ stata una partita con intensità, ritmi e qualità di gioco non troppo alta. Una Juve un po’ incerottata e per questo l’Inter poteva fare qualcosa di più. Il campionato è ancora lungo, non so se la Juve è la più credibile ora ma non giocano le coppe e si basa su una difesa molto forte. Impone poco il gioco ma ottiene il massimo la Juve. Non sarà facile vincere con questa Juve ma l’Inter la ritengo la più forte. Bisogna capire come si riprenderà il Milan, il Napoli per ora la prima bene, ma vedremo in corsa come andrà. Le coppe condizioneranno molto».