Di Francesco: Â«Nainggolan non al massimo, va riportato in condizioneÂ»

Di Francesco: «Nainggolan non al massimo, va riportato in condizione»

Condividi questo articolo

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Nainggolan domani dovrebbe giocare Cagliari-Milan, con la speranza che possa fare un favore indiretto all’Inter. Di Francesco, nella conferenza stampa di vigilia, ha però segnalato come il centrocampista in prestito dai nerazzurri non sia al 100%, motivo per cui non ha giocato giovedì in Coppa Italia. Di seguito le parole del tecnico.

GESTIONE DELLE ENERGIE – Radja Nainggolan è arrivato al Cagliari in ritardo di condizione, visti i tanti problemi avuti all’Inter. Lo ribadisce Eusebio Di Francesco in vista del Milan: «La scelta di non portare Nainggolan a Bergamo è dovuta al fatto che era stanco. Mi ha chiesto il cambio domenica a Firenze, questo fa capire che non è al massimo. L’importante è che venga riportato in condizione, lui e Adam Ounas. Radja può essere un regista, una mezzala o uno sulla trequarti nel 4-3-2-1».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi