Graziani: Â«Inter-Juventus, sarÃ  partita ricca di emozioni. Lukaku sorpresaÂ»

Graziani: «Inter-Juventus, sarà partita ricca di emozioni. Lukaku sorpresa»

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter, attesa questa sera dal big match contro la Juventus.

EMOZIONI – Queste le parole di Graziani: «Inter-Juventus? La madre di tutte le partite. Mi aspetto una bella partita, ricca di emozioni. È chiaro che è importantissima per tutte e due ma di più per i bianconeri, che sono dietro. Dovessero perdere andrebbero a 7 punti. L’Inter potrebbe permettersi un risultato negativo, i bianconeri no. Vidal? Dubbi, non sta andando bene. È arrivato con una nomea diversa, le prestazioni non sono coincise con le aspettative, ma in partite del genere può fare la differenza. Lukaku o Ronaldo? Oggi siamo ad altissimi livelli, il belga è stato una scoperta meravigliosa. Non mi aspettavo potesse rendere così tanto. Le due squadre hanno due degli attacchi migliori al mondo».