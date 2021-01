Frey: Â«Inter-Juventus, sarÃ  bella lotta. Sfida stellare fra Ronaldo e LukakuÂ»

Frey: «Inter-Juventus, sarà bella lotta. Sfida stellare fra Ronaldo e Lukaku»

Condividi questo articolo

Sébastien Frey

Sebastien Frey, ex portiere, in collegamento su “Sky Sport” ha parlato di Inter-Juventus, big match in programma questa sera. L’ex nerazzurro si concentra sui principali duelli in campo

SFIDA – Queste le parole di Sebastien Frey: «Chi tra Szczesny ed Handanovic? Sono due portieri che mi piacciono tanto, Samir è una granzia nel campionato italiano, ma ha una certa età e si comincia a vedere. Il polacco invece è più giovane e da più garanzie, grazie alla sua età riesce ad avere più ritmo. Stasera sarà una bella lotta, sia in porta che davanti, perché gli occhi saranno puntati sulla sfida tra Lukaku e Cristiano Ronaldo, che sarà stellare. Pronostico? Spero che vinca l’Inter».