Di Biagio: «Inter, bene oggi due ingressi! Dzeko poche conclusioni»

Di Biagio dopo la partita vinta dall’Inter per 1-3 in casa dello Spezia, si è soffermato parlando soprattutto degli attaccanti nerazzurri.

GLI ATTACCANTI – Luigi Di Biagio dagli studi di DAZN ha commentato così la prestazione dei quattro attaccanti dell’Inter: «Lautaro Martinez oggi è entrato molto bene, ha dialogato con i compagni e ha trovato gli spazi. Lui e Alexis Sanchez hanno influito in maniera decisiva dopo il loro ingresso, se non altro hanno anche segnato. La prestazione di Edin Dzeko è stata molto importante, anche se oggi non è andato molto alla conclusione, però è sempre al centro dell’azione dell’Inter. Sacrificare Lautaro Martinez in nome del mercato? Da capire chi potrebbe arrivare al suo posto. La società deve fare delle valutazioni economiche perché il cartellino è elevato e il suo ingaggio potrebbe aumentare. Sull’importanza di Lautaro Martinez però non c’è altro da aggiungere. Secondo me nel derby solo uno tra lui e Dzeko giocherà titolare».