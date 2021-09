Der Zakarian (all. Brest): «Agoumé cresciuto molto! Ha tutto per imporsi»

Agoumé è passato al Brest in prestito dall’Inter nelle ultime ore del mercato estivo (vedi dichiarazioni). Il tecnico dei francesi Der Zakarian ha parlato del giovane talento in conferenza stampa.

GRANDE CRESCITA – Lucien Agoumé, dopo il prestito poco fortunato allo Spezia di Vincenzo Italiano nella scorsa stagione, è ora in forza al Brest. Si è trasferito al club francese a titolo temporaneo dall’Inter, con l’obiettivo di accumulare minuti ed esperienza e continuare così la sua maturazione. Il tecnico dei transalpini Michel Der Zakarian ha parlato di Agoumé in conferenza stampa, queste le sue parole: «Agoumé può portarci la sua dimensione atletica e la sua tecnica, è un giocatore che ha buone qualità nei passaggi. Può giocare davanti alla difesa. È un giocatore giovane, ha 19 anni. Non ha mai giocato molto all’Inter ed è stato prestato l’anno scorso, ma ha fatto una buona stagione. È cresciuto molto anche fisicamente da quando è arrivato da Sochaux. Ha lavorato bene e continua a crescere. Ha la maturità e il temperamento per imporsi. Si è allenato normalmente con noi, è qui da tre giorni e ha conosciuto i suoi compagni».