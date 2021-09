Ranocchia, carico per il ritorno dell’Inter: «Pronti per la Sampdoria!»

Ranocchia è pronto per Sampdoria-Inter dopo due settimane di allenamenti ad Appiano Gentile senza i nazionali. Su Twitter, il difensore centrale ha postato le foto dell’allenamento di oggi.

CI SIAMO! – Contro la Sampdoria potrebbe esserci qualche sorpresa anche in difesa nelle scelte di Simone Inzaghi. I tre titolari Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni arrivano infatti da due settimane di impegni con le rispettive nazionali (vedi articolo). Il tecnico potrebbe quindi concedere almeno a uno di loro un turno di riposo in vista del big match di Champions League contro il Real Madrid. Uno dei candidati per una maglia da titolare è Andrea Ranocchia, che su Twitter ha postato due sue foto dell’allenamento di oggi con parole che non lasciano dubbi sulla sua volontà: “Pronti per la Samp”.

Il difensore è carico e pronto a dimostrarlo sul campo se venisse chiamato in causa per la trasferta di Genova, come dimostra il tweet dal suo account ufficiale.