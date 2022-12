De Vrij, infortunio alla caviglia. Le condizioni in vista di Inter-Napoli – TS

Stefan de Vrij è alle prese con un infortunio. Secondo Tuttosport il difensore salterà l’amichevole con il Sassuolo. Condizioni da valutare in vista di Inter-Napoli

STOP – Stefan De Vrij è alle prese con un infortunio: un trauma contusivo alla caviglia sinistra che non gli ha permesso di lavorare in gruppo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore salterà l’amichevole di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, con Acerbi, comunque avanti nelle gerarchie di Inzaghi, pronto a partire da titolare contro il Napoli in caso di forfait dell’olandese.

Fonte: Tuttosport – Sim.Tog