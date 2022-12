Napoli, un allenamento congiunto per arrivare alla partita con l’Inter – CdS

Il Napoli non farà altre amichevoli prima della partita contro l’Inter, dopo il ritiro invernale in Turchia e le sconfitte casalinghe con Villarreal e Lille. La capolista ha però fissato un allenamento congiunto: il Corriere dello Sport dà le indicazioni.

IN CAMPO – Manca una settimana a Inter-Napoli, il big match della sedicesima giornata di Serie A. In vista dello scontro diretto del Meazza del 4 gennaio Luciano Spalletti ha ripreso ieri dopo tre giorni di sosta per Natale. Venerdì fissato un nuovo test, stavolta come allenamento congiunto: a Castel Volturno ci sarà la Juve Stabia, quarta nel Girone C di Serie C. Il tecnico toscano, grande ex fra sette giorni, ha fissato delle sedute anche il 31 gennaio e a Capodanno. Per il Napoli programma completo fino a martedì, giorno in cui partirà per Milano alla vigilia della gara con l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini