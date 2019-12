De Rosa: “Inter attenta col Genoa, la sosta puÃ² diventare insidiosa”

De Rosa: “Inter attenta col Genoa, la sosta può diventare insidiosa”

Sabato contro il Genoa l’Inter dovrà per forza cercare la vittoria per rispondere alla Juventus e chiudere la serie di partite senza vittorie. Il punto del giornalista Geri De Rosa ospite in studio a Sky Sport

RECUPERO E GIOVANI – Contro il Genoa Antonio Conte spera di avere a disposizione qualche infortunato, ma potrebbero essere lanciati dei giovani: «Il recupero di Borja Valero credo sia la prima opzione, sui 70-75 minuti non ha assolutamente deluso, anzi, è una pedina su cui Conte non contava fino a un mese fa. Esposito titolare? Prima o poi arriverà qualche ragazzo dal vivaio dell’Inter, non succede da tanto tempo e il vivaio dell’Inter è vincente da tanti anni. Da tanto tempo non si vede la singola partita di un ragazzo, mi vengono in mente Balotelli o Santon, ma a parte questi è dai tempi di Bergomi che non viene fuori un ragazzino messo dentro in emergenza che poi fa la grande partita. Conte si aspetta tanto da Esposito che è da un po’ di tempo che ruota intorno alla prima squadra».

PAUSA INSIDIOSA – Una mancata vittoria contro il Genoa esporrebbe l’Inter a troppe polemiche durante la sosta: «Il nemico principale è la pausa, se chiudi male prima di una pausa vai incontro a dei problemi mediatici perché non ci sono partite da analizzare e si approfondisce di più su altri temi. Se chiudi il 2019 con quattro partite senza vittorie se ne parlerà molto, più di quello che ha fatto che è molto positivo. Conte ha fatto benissimo, nessuno si aspettava l’Inter in testa alla classifica dopo tre mesi. Rischia però che si accumuli la ricerca dei motivi per cui l’Inter non vince più, da quest punto di vista Inter-Genoa è molto importante per le conseguenze che può avere».