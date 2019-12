Genta: “L’Inter puÃ² vincere lo scudetto, Ã¨ la prioritÃ  di Conte”

Genta: “L’Inter può vincere lo scudetto, è la priorità di Conte”

Condividi questo articolo

L’Inter torna in campo sabato contro il Genoa. Imperativo vincere per continuare la corsa scudetto, il vero obiettivo di Antonio Conte secondo il giornalista Carlo Genta, ospite in studio per Sky Sport

OBIETTIVO SCUDETTO – La Champions brucia, ma la priorità di Conte e dell’Inter sarà il campionato a costo di sacrificare l’Europa League: «Inter-Barcellona è un’occasione buttata, ma io credo che ne stiamo facendo una cosa grandissima. Champions a parte io mi aspettavo un’Inter così, poi sappiamo quanto i record contano per Conte che ha immolato una Europa League con la finale in casa per un record di punti che vale negli almanacchi e basta. Contro il Genoa mi aspetto la solita Inter con tanta cattiveria perché questa partita per Conte, per l’Inter e per l’ambiente vale più di quella contro il Barcellona. Europa League? Viaggi molto, giochi il giovedì, la priorità sarà il campionato. Non dico che sia un fastidio, ma non saranno certo le partite di Europa League quelle in cui Conte spremerà emotivamente la squadra. L’obiettivo dichiarato è il campionato che l’Inter può vincere, mi aspetto una corsa gomito a gomito fino alla sirena».