De Paola: “Conte in un imbuto. Lui è un’azienda a sé, con l’Inter…”

Paolo De Paola

Paolo De Paola, giornalista sportivo, ha parlato di Inter in collegamento con la trasmissione “Maracanà” su “TMW Radio” questo pomeriggio. Si è espresso in maniera abbastanza critica sul suo tecnico Antonio Conte.

TECNICO IN UN IMBUTO – Paolo De Paola ha criticato abbastanza pesantemente il tecnico dell’Inter: «Non può uscire da questo imbuto in cui si è ficcato lui, nessuno lo ha pressato. La verità su Antonio Conte è che ovunque vada lui è un’azienda nell’azienda, non indossa mai pienamente i colori della società. Lui è Conte: lo ha fatto con la Juventus, col Chelsea e lo sta facendo con l’Inter. Lui è così, vuole crearsi degli alibi, il suo è un progetto che la società del momento deve sposare fino in fondo nei termini che dice lui. Togliamoci dalla testa il favoloso ingaggio, lui non ne tiene conto. Qualsiasi persona al mondo, vedi Maurizio Sarri l’anno scorso, davanti a un ingaggio alto appaga un po’ l’ego e la personalità, in Conte questo non avviene. Vuole essere una macchina perfetta? Deve vincere lo scudetto altrimenti ha fallito, in Europa ha già fallito».