De Luca: “Inter subisce ritmo Lazio, Juventus abituata! Mercato in ritardo”

Inter e Juventus si sfidano a distanza, ma la Lazio continua a macinare punti e con una partita in meno attualmente si trova a un punto dai nerazzurri. Massimo De Luca, ospite fisso di “A tutta rete”, in onda su “Rai 2”, ritiene che la squadra di Conte abbia subito il ritmo forsennato e sia in ritardo sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni

IN RITARDO – Inter e Juventus devono fare i conti con una grande Lazio, che ha messo in difficoltà più i nerazzurri secondo Massimo De Luca: «Io penso che il ritmo forsennato che la Lazio ha dato a questo campionato, l’Inter lo abbia accusato mentre la Juventus è forse più abituata a gestire. Ognuno ritiene giusto o non giusto quello che Antonio Conte dice sui ricambi, quel discorso comunque è nato con le assenze di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Oggi c’erano entrambi, l’Inter era in formazione tipo ed è ovvio che abbia bisogno di alternative. Se arriveranno, arriveranno ormai a fine mercato. I nuovi dovranno fare inserimento e non è detto che i frutti si vedano subito e nel frattempo riprenderà il ritmo pienissimo».