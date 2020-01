Bucciantini: “Lecce-Inter, bravo Liverani! Politano fuori. Eriksen e Giroud…”

Lecce-Inter è terminata in pareggio con poche emozioni soprattutto nel secondo tempo (QUI il report). Marco Bucciantini, giornalista italiano, ospite dagli studi di “Sky Sport” al termine del match ha detto la sua riguardo il mercato nerazzurro, la partita giocata al “Via del Mare” e la mancata cessione di Matteo Politano.

ATTEGGIAMENTO LECCE – Dopo Lecce-Inter il giornalista Marco Bucciantini si complimenta con l’atteggiamento della squadra allenata da Fabio Liverani, che ha concesso poco ai nerazzurri: «Il Lecce ha sempre tenuto molti uomini in area, ha letto bene le intenzioni dell’inter. Bravo Fabio Liverani a scegliere il tandem d’attacco formato da Khouma Babacar e Gianluca Lapadula, due punte che garantiscono ripiegamento, si è praticamente disinteressato di manovrare».

SU POLITANO – Bucciantini continua parlando della situazione legata all’attacco dell’Inter e in particolare Politano: «Matteo Politano bocciato già mesi fa da Conte. Inter in area non ha un giocatore che sfrutti bene i cross, Giroud sarebbe un di più tattico da utilizzare».

IL MERCATO – Il giornalista analizza gli obiettivi di mercato dell’Inter: «Gennaio è un mese complicato ma la società cercherà di dare a Conte quello che ha chiesto, perché si fida. Lecce-Inter è una partita difficile. Ashley Young, Christian Eriksen, Olivier Giroud: l’Inter sta cercando in Premier League per prendere giocatori fisicamente pronti, anche lo stesso Moses che è stato prestato in Turchia. Non ho mai visto una squadra prima in classifica fare questo mercato, forse da una che si deve salvare!».