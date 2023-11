De Grandis: «Scalvini più rapido di Acerbi e Bastoni. Spiego perché»

Dopo un breve focus su Stefan De Vrij, reduce dalla partita con l’Olanda, Stefano De Grandis si sofferma sulle qualità della difesa dell’Italia. Il giornalista di Sky Sport 24, in particolare, mette a confronto Scalvini con Acerbi e Bastoni.

CARATTERISTICHE – Il commento di Stefano De Grandis sulle due Nazionali in cui giocano alcuni dei difensori dell’Inter: «L’Olanda non ha un gioco fluido. Oggi ha segnato con una buona uscita di palla di De Vrij ma anche con la difesa avversaria veramente messa male. È una squadra che, rispetto alle sue potenzialità e ai giocatori di buon calibro che ha, ha sempre faticato e giocato male. La fase difensiva dell’Italia? L’Atalanta è una squadra che accetta l’uno contro uno in difesa. Quindi Scalvini ha una rapidità maggiore rispetto ad Acerbi, a Gatti e penso anche superiori a Bastoni. Quest’ultimo il suo meglio lo ha fatto con Conte, perché la difesa era bassa, altrimenti non è velocissimo. Quindi secondo me qualche velocità di caratteristiche fisiche e di velocità in difesa l’Italia ce le ha».