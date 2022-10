De Grandis: «Lukaku? Un’arma in più per l’Inter ma non è tra i migliori al mondo»

De Grandis si pronuncia sull’Inter. Poi esprime il proprio giudizio su Lukaku, costretto ancora fuori dopo l’infortunio. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, ospite della trasmissione “TG Ultima Parola” su Sky Sport 24.

ARMA IN PIÙ – Stefano De Grandis parla della crisi superata dall’Inter e del quasi recuperato Romelu Lukaku (vedi articolo). Il giornalista, nello studio di Sky Sport 24, dichiara: «Il momento difficile dell’Inter è passato? Sì, sembra che la scintilla della vittoria con il Barcellona abbia riportato l’autostima a un livello sopra la sufficienza. Questo permette di evitare i cali di tensioni e le amnesie all’interno della stessa partita. Lukaku sarà un’arma in più per l’Inter quando tornerà disponibile. C’è chi dice che sia un giocatore limitato. Secondo me è destinato a incidere in questo campionato. I numeri dicono che in passato l’ha fatto. Non ho mai pensato che fosse l’attaccante migliore del mondo, ma in campo aperto fa la differenza. Se l’Inter ricomincia ad essere una squadra brillante lui può fare la differenza». Questa l’opinione di De Grandis su Lukaku. I nerazzurri, intanto, aspettano il rientro dell’attaccante belga per avere una certezza in più in campo.