De Grandis: “Kolarov su Lautaro Martinez, Ã¨ fallo! Se questa Ã¨ la regola…”

De Grandis: “Kolarov su Lautaro Martinez, è fallo! Se questa è la regola…”

Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del fallo incriminato di Aleksandr Kolarov ai danni di Lautaro Martinez che ha dato il via alla ripartenza per la rete del pareggio di Leonardo Spinazzola in Roma-Inter.

FALLO NETTO – Un gol viziato da un fallo netto non fischiato. Questo è in sintesi il finale di primo tempo di Roma-Inter, con la ripartenza chiusa dalla rete di Leonardo Spinazzola arrivata dopo un contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez non fischiato dall’arbitro Di Bello nemmeno dopo il controllo al VAR. Stefano De Grandis, giornalista di “Sky Sport”, ha analizzato l’episodio: «Secondo me questo è fallo, Kolarov prende Lautaro Martinez. Un fallo del genere viene fischiato sempre. Il contatto è lieve e l’arbitro può anche non vederlo in diretta, ma nel momento in cui il VAR interviene e fa notare l’errore, a quel punto il fallo va fischiato. A volte in questa stagione hanno dato dei rigori per dei tocchi così blandi, in mezzo al campo dovrebbe essere più facile fischiare un contatto simile. Perché quando vai a vedere al VAR e vedi che il giocatore ha sfiorato l’unghia dell’avversario dai rigore, mentre qui non fischi? Nel momento in cui questa è la regola, se è fallo è fallo».