Di Gennaro: “Inter, problema nella gestione match. Eriksen e Conte…”

Condividi questo articolo

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e ora commentatore, ha parlato dell’Inter guidata da Antonio Conte. Inevitabile anche il riferimento a Eriksen e a un rendimento non all’altezza

CAMPIONATO – Di Gennaro è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”: «L’Inter ha fatto vedere di non essere capace di gestire le partite. Lo era anche prima del lockdown, vedi la partita di Dortmund. C’erano sempre dei cali durante le partite. È un campionato anomalo per tutti e sono stati fatti errori da tutti, anche da parte degli arbitri. Le responsabilità di Conte ci sono. A fine campionato tireremo le somme. Si può criticare perché ha avuto anche una campagna acquisti importante. C’è un progetto vero all’Inter e certe esternazioni andrebbero fatte in altri contesti».

DANESE – Di Gennaro ha poi parlato di Eriksen: «Non è stato ben accettato dall’allenatore. Per me sente questa cosa. Sta di fatto che non gioca ed è un fattore da prendere in considerazione. Èstata un’operazione importante ma forse Conte voleva Vidal».

Fonte: tuttomercatoweb.com