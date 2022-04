De Grandis: «Inzaghi bravo in una cosa. Lautaro Martinez no fuoriclasse»

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport in qualità di opinionista per parlare del momento che sta vivendo l’Inter, specialmente dopo il calo del post-derby. Focus, poi, sulle prestazioni di Lautaro Martinez.

DOPPIO TRAUMA – Questa l’analisi di De Grandis sul momento vissuto dall’Inter: «Inzaghi ha schiacciato l’interruttore dell’entusiasmo. Il problema era di testa. Se hai già il campionato in tasca, poi prendi i due gol nel derby e te lo devi rigiocare, a quel punto prendi paura. Dopo quel momento non sembrava più la seconda squadra. La seconda scossa è arrivata poi nella vittoria contro la Juventus. Inzaghi non si è nascosto, aveva detto subito che quella partita andava vinta per ridare la carica. Lì è stato fortunato perché non meritava di vincere, così come non meritava di perdere con il Milan. Ma una stagione va così e bisogna saper cavalcare questi momenti. Inzaghi lo ha saputo fare».

SCELTE IN ATTACCO – De Grandis ha poi parlato – oltre che del lavoro di Inzaghi – anche delle prestazioni di Lautaro Martinez: «Non è un fuoriclasse. È istintivo e ha una grande tecnica di tiro. Ma non è un leader. È uno che andava meglio con Lukaku che con Dzeko. Se ti danno così tanti soldi per prendere poi uno che faccia i suoi stessi gol può anche essere ceduto».