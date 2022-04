Plastino: «Inzaghi, migliore stagione! Lautaro Martinez in crescita»

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di Lautaro Martinez e del lavoro svolto da Simone Inzaghi fin qui in stagione.

CRESCITA E MATURAZIONE – Così Michele Plastino su Lautaro Martinez e sul lavoro svolto da Simone Inzaghi: «Credo che abbia ancora grandi margini di crescita. Non è un leader, però per me è un fuoriclasse. Un giocatore con quei colpi è un fuoriclasse a mio avviso. Io me lo terrei stretto, salvo proposte veramente straordinarie. Bisognerebbe anche sentire cosa ne pensa Inzaghi. Comunque vada a finire, questa sarà la sua migliore stagione da allenatore. Guardate quello che ha ottenuto e che sta ottenendo. È completamente maturato e credo che stia valutando la storia su Lautaro Martinez che è in grande crescita. Non credo che accetterebbe la sua cessione»