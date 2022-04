Inter-Roma, meglio fare all-in su Dzeko: Inzaghi riveda gli ultimi precedenti

Inter-Roma sarà il big match del sabato di Serie A. Partita fondamentale in chiave Scudetto per i nerazzurri. Inzaghi pronto a scegliere l’ex Dzeko per sfidare Mourinho

L’EX DZEKO − Inter, contro la Roma di Mourinho occorre puntare sul fattore D, ovvero su Dzeko. Per forza di cose, Inter-Roma sarà la sua partita. Il bosniaco ha vissuto a Roma il suo periodo più lungo da quando è approdato in Italia. Sei lunghi anni tra il 2015 e il 2021 con 119 gol in 260 presenze complessive. Dzeko ha fatto la storia recente della Lupa? Assolutamente si. In Inter-Roma, dopo la panchina contro il Milan durante il Derby di Coppa Italia, Dzeko dovrebbe ritrovare la maglia dal primo minuto. Meglio usare il condizionale vista la condizione fisica di Joaquin Correa e lo scalpitante leone in gabbia Alexis Sanchez. I numeri e i precedenti sono però tutti dalla parte del bosniaco.

UN FATTORE − Per Inter-Roma, meglio puntare all-in proprio su Dzeko. Quello tra nerazzurri e giallorossi sarà il terzo e ultimo incontro stagionale dopo il 3-0 dell’andata in campionato e il 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. Due match praticamente senza storia accomunati da un minimo comun denominatore: Dzeko. In entrambe le partite, il bosniaco è stato assoluto protagonista. Suo il gol del momentaneo 2-0 all’Olimpico lo scorso 4 dicembre (in gol anche Calhanoglu e Dumfries); così come quello del vantaggio in Coppa Italia (raddoppio di Sanchez). Dunque, la regola del gol dell’ex è stata perfettamente rispettata dal bomber nerazzurro. Il quale adesso non può assolutamente prescindere da un altro interessante precetto: non c’è due senza tre.