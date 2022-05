De Grandis: «Inter sempre meglio del Milan ma niente +10! Sassuolo batti-grandi ma…»

De Grandis torna sulla lotta Scudetto, in cui adesso non può che considerare il Milan favorito. Il giornalista di Sky Sport, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24” sull’emittente stessa, dubita dell’impresa del Sassuolo ed evidenzia quando l’Inter ha perso il controllo in vetta

BEFFA STRACITTADINA – Nella discussione con Giuseppe Pancaro (vedi dichiarazioni), Stefano De Grandis concorda in molte cose sulla lotta Scudetto milanese: «Il Sassuolo è una squadra che ha battuto tutte le grandi, ma è anche una squadra che concede molto. E se concede così dietro, questo Rafael Leao non perdona. Credo sia difficile che il Milan perda questo scudetto. A inizio stagione non ero così convinto lo potesse vincere il Milan. Perché per me l’Inter era ed è più forte. Ora chiunque vinca l’avrà meritato. Anche se non so dire se il Milan è più forte dell’Inter. Lo snodo è stato il Derby di Milano di ritorno, dominato dall’Inter e poi perso. Sarebbe andata a +10, vincendo… L’Inter in questa stagione ha sempre giocato meglio del Milan nelle sfide di campionato e coppo, ma perdendo quello in Serie A ha dato modo di far recuperare il Milan…». Questo il pensiero di De Grandis, che punta sul tricolore del Milan pur riconoscendo la superiorità dell’Inter.