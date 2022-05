Pancaro: «Inter, ecco qual è la caratteristica di Inzaghi! E se fossi Perisic…»

Pancaro crede poco allo Scudetto dell’Inter all’ultima giornata. L’ex difensore azzurro, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, spende parole di elogio per l’amico ed ex compagno Inzaghi, consigliando anche Perisic sul suo futuro

LOTTA SCUDETTO – Per Giuseppe “Pippo” Pancaro i margini tricolore nerazzurri sono pochi: «Ho la sensazione che il Milan ormai sia troppo centrato, sicuro e consapevole di poter vincere la prossima partita. Dopo il Derby di Milano perso in Coppa Italia non ho mai visto nel Milan la sensazione del braccino da tennista. Anzi. Un po’ come successo a noi nell’anno dello Scudetto della Lazio! In questo momento sia Inter sia Milan arrivano benissimo. Ed entrambe danno la sensazione di poter vincere l’ultima partita. Chiunque vinca questa Serie A l’avrà meritato. L’Inter all’inizio della stagione ha dimostrato di avere qualcosa in più del Milan. Che invece ha dimostrato di non mollare più dopo che l’Inter gli ha lasciato modo di recuperare e andare avanti. L’Inter ha pagato il derby di ritorno e l’assenza di un vice di Marcelo Brozovic a centrocampo».

FUTURO INSIEME – Pancaro dice la sua anche sul futuro dell’esterno sinistro croato: «Ivan Perisic (vedi aggiornamento, ndr) è sempre stato un giocatore straordinario. A me è sempre piaciuto moltissimo. Ma non è mai stato così decisivo come con Simone Inzaghi, che ha tantissime qualità. E una di queste è quella di riuscire a esaltare le caratteristiche di quasi tutti i suoi giocatori. E magari l’Inter nella stagione precedente non riteneva Perisic così decisivo da dovergli rinnovare il contratto. Oggi, fossi l’Inter rinnoverei assolutamente il suo contratto. E fossi Perisic non andrei mai via dall’Inter né da Inzaghi!».