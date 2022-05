Inter, dopo la Sampdoria cala il sipario: 3 questioni sul piatto, una urgente

L’Inter si appresta a disputare l’ultima partita della stagione contro la Sampdoria, domenica alle ore 18.00 a San Siro. Sullo sfondo c’è ovviamente uno scudetto molto complicato poiché al Milan manca solo un punto, ma ancora possibile. Poi calerà il sipario e bisognerà chiarire un paio di situazioni urgenti e programmare il futuro

SIPARIO – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a disputare l’ultima partita della stagione, ossia il match contro la Sampdoria in programma a San Siro domenica 22 maggio alle ore 18.00. Sullo sfondo uno scudetto molto complicato da conquistare ma non impossibile: serve una vittoria contro i blucerchiati e nello stesso tempo una sconfitta del Milan. Uno scenario non proprio semplicissimo ma al quale l’Inter deve necessariamente aggrapparsi. Poi calerà il sipario e dopo le dovute disamine tecniche si passerà ad altre questioni, più o meno urgenti.

URGENZA – La prima della lista riguarda senza se e senza ma il rinnovo di Ivan Perisic che proprio nelle ultime ore ha preso il sopravvento su tutto (QUI le ultime). L’Inter si è spinta fino a un’offerta da 4.5 milioni di euro per due stagioni ma il croato ne chiede 6. Il club nerazzurro di certo non potrà spingersi fino alla cifra richiesta, sia per politiche societarie che per questioni anagrafiche (Perisic nel 2023 spegnerà 34 candeline) ma proverà ad alzare ancora un po’ l’offerta. Poi sarà il croato a decidere se rimanere o se accettare le offerte di altri club (al momento si parla di Chelsea e Juventus).

GARANZIE – Altra questione da risolvere è il contratto di Samir Handanovic. Qui, rispetto a Perisic, non sembra propriamente un problema di cifre quanto di utilità alla causa. Handanovic (38 anni a luglio) può rimanere in nerazzurro consapevole però che il suo erede è stato già scelto e presto approderà a Milano: vale a dire André Onana. Lo sloveno, numero 1 e capitano, accetterà di rimanere all’Inter mettendosi in gioco per un posto da titolare o chiederà garanzie? Presto lo scopriremo.

STRADA TRACCIATA – Ultima nonché meno urgente è la questione rinnovo di Simone Inzaghi. Meno urgente solo perché la strada sembra tracciata: dopo aver riportato Supercoppa e Coppa Italia in bacheca ed essere rimasto in piedi fino alla fine per lo scudetto, la sua panchina non sembrerebbe a rischio. Poi nel calcio non si sa mai ma attualmente Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche il prossimo anno. Le parti ne hanno già discusso e si è deciso di aspettare il termine della stagione. E poi tante altre questioni relative al mercato, Paulo Dybala in primis. Ma andiamo per gradi.