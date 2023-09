De Grandis: «Inter corre da sola per lo scudetto! Thuram insostituibile».

Empoli-Inter in campo fra pochi minuti. Stefano De Grandis, nel corso del pre-partita su Sky Sport, analizza il momento dei nerazzurri. Un focus anche su Thuram e non solo

SFIDANTE – Le considerazioni di De Grandis: «Scudetto? Si cerca una sfidante, perché l’Inter sembra che corra da sola. La Juventus ha detto di non partecipare dalle parole di Allegri. Sommer meglio di Onana? Non lo so se sia meglio. Però l’Inter ha fatto un affare perché ha preso un portiere affidabile e più costante. La forza dei nerazzurri è che ha un peso tecnico superiore rispetto alle concorrenti. Thuram? Insostituibile. Nel momento in cui non ha giocato l’Inter è andata in difficoltà. Impossibile da rimpiazzare».