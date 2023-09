Marocchi: «Empoli, 11 problemi insormontabili! Può sperare solo…»

L’Inter scende in campo alle 12.30 al Castellani contro l’Empoli per la sfida della quinta giornata di campionato. I ragazzi di Inzaghi, che finora in campionato hanno solo vinto, sperano nella quinta vittoria per poter tornare al primo posto in classifica dove attualmente c’è il Milan che ieri ha vinto contro il Verona. Marocchi crede che oggi i nerazzurri possano azzardare una mini fuga: le sue parole a Sky Sport

FUGA – L’Inter scende in campo tra pochissimo contro il ‘nuovo’ Empoli di Aurelio Andreazzoli. Secondo Giancarlo Marocchi, la squadra di Simone Inzaghi può già tentare la fuga: «A occhio sembra già che possa esserci una fuga. Intanto mi sembrano undici problemi insormontabili per l’Empoli, a partire da Frattesi che oggi gioca nel suo ruolo. Lui e Barella sono le migliori mezzali del nostro campionato. Sono contento che abbia l’occasione dopo aver fatto un bel percorso, ora ha l’opportunità di lottare per lo scudetto. È un giocatore che sembra già starci a questo livello, inserimento, gol e personalità in punta di piedi perché arrivi all’Inter e sai di essere il quarto centrocampista. Lo spazio che ricaverà dipenderà dalle sue prestazioni».

PROFONDITÀ – Marocchi vede in Marcus Thuram una marcia in più: «A Thuram devi togliere la profondità perché o gliela rendi difficile all’Inter provando a chiuderti altrimenti perdi matematicamente. Ecco perché vorrei vedere Lautaro Martinez e Thuram contro squadre belle chiuse. Dimarco è di altissimo livello, l’Inter è forte ovunque: non c’è Dumfries ma c’è Darmian, meglio dell’olandese lo scorso anno. C’è da sperare in una giornata storta dell’Inter affiché l’Empoli possa avere una chance, vedi Juventus ieri. L’Inter potrebbe pensare prima o poi ce la faccio, il tempo passa e succede qualcosa: questa può essere la gara, altrimenti non so».