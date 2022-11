De Grandis: «Brozovic rappresenta il talento della Croazia! Lukaku…»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato di Romelu Lukaku e di Marcelo Brozovic e del loro ruolo nelle rispettive squadre in vista di Qatar 2022

VULNERABILE – Queste le parole di De Grandis: «Lukaku? Ognuno è medico di se stesso. È un giocatore strategicamente importante. Brozovic? Per me è importante, è chiaro che c’è anche Modric in mezzo. Lui, insieme agli italiani e Perisic rappresenta il talento della Croazia e la capacità di correre per obiettivi importanti. Brozovic mi tanto. Nella sua carriera ha cambiato ruolo, l’anno scorso l’Inter ha perso il campionato nel momento in cui si è fatto male. Per far capire la sua importanza tattica nella sua squadra».