Fiorentina-Inter Women (0-0): il tabellino della 9ª giornata di Serie A Femminile

Fiorentina-Inter Women termina 0-0 (vedi report). La partita valida per la 9ª giornata del Campionato di Serie A Femminile, giocata presso lo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino (FI), permette alla squadra di Guarino di guadagnare un solo punto in classifica. Le nerazzurre scivolano, così, al quarto posto. Di seguito il tabellino di Fiorentina-Inter Women in Serie A Femminile.

Fiorentina-Inter Women – Tabellino

0 FIORENTINA – INTER 0

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Schroffenegger; 16 Erzen, 6 Breitner, 5 Tortelli, 4 Jackmon; 23 Huchet (88 Johannsdottir dal 18′), 8 Parisi; 20 Mijatovic, 87 Boquete, 17 Monnecchi (7 Cafferata dal 66′); 19 Longo.

A disposizione: 55 Russo, 9 Sabatino, 11 Kajan, 18 Corazzi, 21 Severini, 30 Giacobbo, 33 Vitale.

Coach: Patrizia Panico.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 20 Simonetti (27 Csiszár dal 75′); 10 Bonetti (18 Pandini dall’88’), 5 Karchouni (15 Dragoni dal 75′), 7 Marinelli (33 Ajara Njoya dal 58′); 9 Polli.

A disposizione: 32 Belli, 6 Santi, 13 Merlo, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Luca Feraboli della sezione di Brescia e Francesco Collu della sezione di Oristano. Quarto ufficiale: Cristian Chirnoaga della sezione di Tivoli.

NOTE – Ammonizioni: Simonetti (I) al 45+ 3′, Robustellini (I) al 64′, Alborghetti (I) al 73′, Tortelli (F) al 79′ . Recupero: 3′ (PT), 4′ (ST).