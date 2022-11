Calhanoglu fondamentale per l’Inter: rinnovo premio, ma senza urgenza

Calhanoglu sempre più centrale nel progetto dell’Inter tanto che il club nerazzurro sta pensando di blindarlo (vedi articolo). Il suo contratto non è in scadenza (2024) e quindi non è tra le priorità, ma in un certo senso sì poiché Inzaghi ha trovato nel turco un vero e proprio uomo in più. I numeri (e non solo) parlano per lui

CENTRALE – Hakan Calhanoglu sempre più centrale nei piani dell’Inter. Il centrocampista, giunto dal Milan ormai un anno e mezzo fa come sostituto di Christian Eriksen, ha conquistato tutti già alla sua prima stagione quando, dopo un inizio in sordina, si è integrato alla perfezione trovando il feeling con i suoi compagni di reparto, ovvero Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. In questa sua seconda stagione Calhanoglu ha probabilmente fatto un ulteriore salto di qualità con l’intuizione di Simone Inzaghi che nel momento del bisogno lo ha schierato nel ruolo solitamente ricoperto da Brozovic. In quel momento l’Inter ha cominciato ad ingranare dopo un inizio di stagione disastroso e ovviamente non è un caso, considerando la quantità e la qualità che mette in campo.

Calhanoglu, il rinnovo non è urgente ma comunque molto importante

Il suo rendimento dopo un anno e mezzo, con 11 gol e 18 assist, potrebbe valere un rinnovo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2024, Calhanoglu è tra i nomi in lista seppur senza asterisco alle priorità. Questo non vuol dire che sia un discorso secondario o meno importante ma solo che non c’è alcuna urgenza e che sarà una trattativa tranquilla. Il periodo dovrebbe essere la seconda parte di stagione, ovvero nel momento in cui l’Inter avrà risolto tutte le altre trattative più delicate, a iniziare da Milan Skriniar.