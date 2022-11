Musah, obiettivo Inter pronto per il Mondiale: «Non pensavo così in fretta»

Musah è tra gli obiettivi dell’Inter per il centrocampo. Il classe 2002, attualmente in forza al Valencia, dimostra grande carattere nonostante la sua giovane età alla vigilia del suo esordio al Mondiale con la maglia degli Stati Uniti. Di seguito le sue dichiarazioni

CARATTERE – Yunus Musah, obiettivo dell’Inter per rinforzare il centrocampo, è pronto a esordire al Mondiale in Qatar con la maglia degli Stati Uniti. Il classe 2002 del Valencia denota grande personalità: «Piuttosto che essere nervoso, sono molto felice di avere questa grande opportunità di giocare in una Coppa del Mondo. Molti grandi giocatori non sono stati in grado di giocarne uno. Sono più felice che nervoso. Non pensavo che sarebbe arrivato così in fretta. Ho solo 19 anni e giocherò una Coppa del Mondo. Ne sono molto entusiasta».