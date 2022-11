Brozovic, ‘rodaggio’ al Mondiale: al rientro pronto riprendersi l’Inter

Marcelo Brozovic farà il suo esordio nel mondiale di Qatar nella sfida fra Marocco e Croazia. Per il centrocampista, con la nazionale, sarà una sorta di periodo di “rodaggio”. Al rientro sarà pronto per riprendersi l’Inter

PREPARAZIONE – Marcelo Brozovic sarà un elemento cardine della Croazia nel corso del Mondiale. Molte delle speranze della nazionale balcanica passano anche dai piedi del centrocampista dell’Inter. Brozovic e compagni proveranno a ripetere l’impresa del 2018, in cui sfiorarono il titolo di Campioni del Mondo. Il centrocampista nerazzurro, condizionato da un infortunio nell’ultimo mese sfrutterà il periodo con la Nazionale per riprendere pienamente confidenza col campo e mettere importanti minuti nelle gambe in vista del rientro all’Inter.

RIENTRO – Al rientro da Qatar 2022 il centrocampista croato, presumibilmente, riprenderà il suo posto in regia all’Inter. Inzaghi è ben conscio dell’importanza del croato, che ha mostrato già di essere in buona forma nei due scorci di gara disputati con i nerazzurri nelle scorse settimane. Il numero 77 è fondamentale per mantenere gli equilibri in campo: il suo rientro fra i titolari avrà come conseguenza lo spostamento di Calhanoglu nel ruolo di mezzala, con Mkhitaryan che, a quel punto, diverrà una riserva di lusso. L’augurio è che Brozovic possa tornare al top della forma per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.