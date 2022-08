DAZN, Vezzali: «Disagio grave e inaccettabile. Tavolo urgente con Serie A»

Dopo i numerosi disagi riscontrati su DAZN da parte degli utenti, è intervenuta anche la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Che attraverso il suo profilo Twitter ufficiale ha comunicato la predisposizione di un tavolo urgente.

SITUAZIONE INACCETTABILE – Dopo le tante e giustificate lamentele degli utenti per i disservizi con DAZN, interviene anche il Governo. Nel dettaglio con la figura di Valentina Vezzali. La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport ha infatti annunciato provvedimenti rapidi: “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, ndr) e l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ndr) in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto“.