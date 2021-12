D’Angelo: «Inter competitiva anche con addii estivi. Gioca un calcio bello»

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo, nonché tifoso dell’Inter, ha parlato su Sky Sport della squadra di Inzaghi. L’allenatore elogia il calcio espresso dai nerazzurri e due giocatori

CALCIO BELLO − D’Angelo sulla sua squadra del cuore: «Il nerazzurro fa parte di me. L’Inter me l’aspettavo competitiva anche quest’anno e le cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku sono state rilevate da Edin Dzeko, attaccante fortissimo, e Denzel Dumfires, che non lo conoscevo. L’olandese si sta rilevando però un grande giocatore. Sono felice da tifoso perché l’Inter gioca un calcio bello, gioca veramente bene, e si merita di essere al primo posto».