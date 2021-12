Inter sempre al lavoro per Brozovic ma l’intento della società è chiaro

L’Inter sempre al lavoro per rinnovare il contratto di Brozovic. C’è fiducia nonostante ancora una certa distanza, ma i dirigenti nerazzurri non vogliono fermarsi soltanto sul croato

BLINDARE − Il mercato di gennaio si avvicina così come la scadenza del contratto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista tra cinque giorni sarà libero di accasarsi in un’altra squadra ma l’obiettivo dell’Inter è quello di blindare il 29 enne. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, l’intento di entrambe le parti è quello di proseguire insieme ancora per tanti anni. Intanto, come riporta Alessandro Sugoni di Sky Sport, l’intento della dirigenza nerazzurra non è solo quello di trattenere il solo Brozovic bensì di consolidare l’attuale gruppo per il futuro. Tra i ragionamenti, rientrano anche Milan Skriniar e Stefan de Vrij, i cui contratti vanno in scadenza nel 2023.