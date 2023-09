Dalmat: «Miracolo il pareggio. Inzaghi ha sbagliato col turnover»

Stephane Dalmat si è espresso sulla pessima partita giocata dall’Inter con la Real Sociedad in Champions League. Qualche colpa anche a Simone Inzaghi secondo l’ex calciatore su Instagram.

COLPE – Dalmat commenta il match dell’ultima sera: «Per me è stato un miracolo, durissima la partita. Contenti di tornare in Italia con un pareggio. Secondo me l’Inter non ha giocato bene. La Real Sociedad è forte, gioca bene a calcio. Sappiamo che contro una squadra spagnola è sempre difficile. Loro hanno fatto un primo tempo incredibile, a livello tecnico, fisico e di aggressività. All’inizio pensavo che il turnover di Inzaghi non fosse giusto. Non era il momento di farlo, alla prima partita di Champions League devono giocare i titolari. Ha messo in difficoltà quelli che non sono abituati a giocare. Non hanno ritmo e soprattutto in Champions League, dove il livello è più alto che in campionato. Bastoni sbaglia nella partita, non puoi fare questo ad alti livelli. Ogni giocatore fa errori. Inter senza ritmo, in difficoltà a centrocampo e fortunata a non prendere secondo gol grazie a Sommer»