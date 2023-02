Dalmat: «Inter, Onana non ha fatto niente. Bravo Skriniar, crescita Lukaku»

L’Inter ha vinto il Derby 1-0 con Onana quasi mai impegnato. Dalmat lo sottolinea così come la professionalità di Skriniar e la crescita di Lukaku

IN CRESCITA − Stephane Dalmat ha commentato su Instagram la vittoria nel Derby e la performance di Lukaku: «Bella vittoria dell’Inter, potevamo vincere con più gol. Ma va bene l’1-0. Ottimo mettere 5 punti davanti al Milan per il secondo posto. Ho trovato una squadra compatta, Onana non ha fatto quasi niente. Ho trovato una difesa forte. Complimenti a Skriniar visti gli ultimi giorni con i vari problemi di mercato. Adesso è qui e come un grande professionista ha giocato bene. Contento anche per Lukaku, a poco a poco può aiutare la squadra. Ha dimostrato in 20′ una buona forma. Lo adoro come gioca. Due anni fa, ha fatto una stagione incredibile. Lo scudetto lo ha vinto lui, non lo dobbiamo dimenticare. Abbiamo bisogno di un grande Lukaku per la fine della stagione sia in campionato che in Champions League».