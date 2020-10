Dal Pino: “Lo sport deve andare avanti per coloro che sono a casa”

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

Il presidente della Lega Serie A ha rilasciato queste dichiarazioni, a margine del convegno “SportLab, il futuro dell’industria dello sport” promosso dal ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’ in occasione dei 75 anni delle due testate. Si è parlato, ovviamente, dell’impatto del coronavirus sui club di Serie A

SPERANZA – Il coronavirus sta erodendo le risorse dei club di Serie A e non solo. L’ha rimarcato il presidente Paolo Dal Pino, a margine del convegno ‘SportLab’, promosso da ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: “A causa della pandemia l’industria del calcio e’ entrata in un tunnel complicato – dice Dal Pino – ma l’entusiasmo di chi lavora nel nostro mondo ci sta spingendo avanti. Anche in questo momento, in cui ci sono ancora polemiche quasi quotidiane e posizione diverse, mi sembra che si debba guardare a quello che succede in Europa, dove nessuno si permette neppure di pensare di fermarsi. Bisogna andare avanti per chi sta a casa, lo sport aiuta ad alleviare la situazione attuale. Oggi abbiamo una serie di partite aperte. All’interno speriamo di fare una trasformazione radicale del sistema Serie A. Sto parlando del possibile ingresso dei fondi. All’esterno mi riferisco ai rapporti con il Governo. Il presidente del Consiglio ha detto che terra’ conto dei settori che hanno registrato perdite in questo periodo e noi abbiamo centinaia di milioni andati in fumo per l’impossibilita’ di fare entrare il pubblico negli stadi“.

