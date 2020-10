Inter, si allungano i tempi per l’infortunio di Sensi: rientro dopo la sosta?

Condividi questo articolo

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Sensi, rimasto fuori dalle ultime uscite in Serie A e Champions League dell’Inter. Si allungano i tempi di recupero per il centrocampista ex Sassuolo

NUVOLE NERE – Stefano Sensi è tornato nel tunnel. Il remake del film dello scorso anno rischia di arricchirsi di un nuovo spezzone: il fastidio muscolare alla coscia sinistra non gli dà tregua e Conte potrebbe riabbracciarlo solo dopo la prossima sosta per le nazionali. Questo implica che l’Inter non avrà a disposizione Sensi per le gare contro Real Madrid e Atalanta, entrambe in trasferta. I nerazzurri torneranno in campo il 22 novembre, in casa, contro il Torino.

ENIGMA – Non arrivano buone notizie, dunque, dal fronte Sensi. Anche Antonio Conte, giorni fa, era sembrato piuttosto scoraggiato di fronte all’ennesimo problema fisico dell’ex Sassuolo. Gli ultimi esami strumentali, dopo la pausa nazionali, non hanno riscontrato lesioni, ma il centrocampista dell’Inter sente fastidio e ha cominciato un iter di allenamento differenziato rispetto ai suoi compagni.