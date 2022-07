Daino: «Inter sopra tutti e tutte, che mercato! Non vedo una scommessa»

Daino, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha commentato il mercato delle squadre di Serie A. Inter protagonista indiscussa, merito anche di Marotta

SUPER MERCATO − Daniele Daino non ha dubbi sulle mosse dei nerazzurri: «L’Inter è sopra tutti e tutte per aver anticipato i colpi e rinforzato la squadra. Durante il mercato, diversi giocatori presi possono essere delle scommesse. Ma nel mercato dell’Inter non ne vedo nemmeno una, Beppe Marotta ha consegnato una squadra già pronta a metà luglio. Io lo reputo il miglior dirigente in Italia, grandissimo lavoro. Bene anche la Fiorentina, discorso che viene da dietro. Grande programmazione».